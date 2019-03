Aanmeldingen glasvezel buitengebied Roosendaal blijven achter: Heijnen is al beetje zenuwachtig

Carnavals­in­bur­ge­ring? Toch niet zo'n goed idee, zegt Den Bosch

3:00 DEN BOSCH/BREDA - Alhoewel een groot aantal ‘Bovensloters’ zeker een cursus carnaval kan gebruiken, integreert een bijzonder groot deel van hen prima in het carnavalsgedruis en gaat vrolijk op in de menigte. Een speciale inburgeringscursus, zoals die door de SP-fractie in Provinciale Staten is voorgesteld, gaat het provinciebestuur dan ook net iets te ver.