Aanleg snelfietsroute F58 tussen Roosendaal en Bergen op Zoom moet dit voorjaar beginnen

ROOSENDAAL - De F58, de snelle fietsroute tussen Bergen op Zoom en Roosendaal, kost alleen al op Bergs grondgebied 1,6 miljoen euro. De helft van dat bedrag moet de gemeente Bergen op Zoom zelf ophoesten, de provincie betaalt de rest. De gemeente Roosendaal houdt over die kosten voorlopig de kaken nog op elkaar. ,,We willen eerst de grondeigenaren en de raad informeren‘’, aldus een woordvoerster. Dat moet nog deze maand gebeuren.

Begin volgend jaar moet zowel de Roosendaalse als de Bergse raad zijn goedkeuring geven. Wethouder Patrick van der Velden van Bergen op Zoom hoopt komend voorjaar al een overeenkomst met de provincie sluiten voor de F58. Aanleg kan daarna in fases beginnen. In Bergen op Zoom gaat het om drie kilometer, langs de Ruytershoveweg, parallel aan de snelweg A58. Gepland voor 2021.

Geen mededelingen

Het grootste deel van de route loopt echter over Roosendaals grondgebied. Over hoe die daar loopt wil die gemeente ook nog geen mededelingen doen zolang er nog niet met de grondeigenaren is gesproken. Eerder is al naar buiten gekomen dat de totale aanleg zo’n 16 miljoen euro kost. Rijk en provincie betalen er aan mee.

Kruising

De planning is met de aanleg van de F58 te beginnen in Roosendaal, aan de Wouwseweg. Ook is duidelijk uit de gegevens die Van der Velden aan zijn gemeenteraad heeft gestuurd dat er geen ongelijkvloerse kruising komt waar het fietspad de spoorlijn moet kruisen. Dat is te duur. Dat staat overigens haaks op het feit dat ‘op een snelfietsroute altijd door gefietst kan worden’. Dat is een van de belangrijkste uitgangspunten.

Filedruk

Over de F58 wordt al jaren gepraat. De provincie Noord-Brabant is groot voorstander van dit soort fietspaden. Het haalt mensen uit de auto, is het idee. En het vermindert de filedruk. Op de A58 tussen beide plaatsen. Maar ook in de bebouwde kom van zowel Roosendaal als Bergen op Zoom.

Want er wordt nogal heen en weer gependeld, zegt Van der Velden. ,,In 2017 werkten 1700 Bergenaren in Roosendaal en 2800 Roosendalers in Bergen op Zoom.”

Sneller