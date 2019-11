‘Aanleg Rucphense randweg dupeert Willebrordse pomphouder’

Roosendaal­se bodybuil­der Caspar Ham wint gouden plak op grootste competitie in natural bodybuil­den

11:15 Roosendaler Caspar Ham heeft goud gewonnen op de grootste competitie in het natural bodybuilden. De 27-jarige bodybuilder was op het Men’s Physique Open in Las Vegas dertien mannen met allemaal verschillende lengtes, lichaamsgewichten, leeftijden en afkomsten de baas. ,,Ik heb er lang mijn best voor gedaan.”