Aanleg kunstgras BSC in volle gang

Corona

Door de crisis is er vertraging opgelopen op bij de aanleg van het veld. Eerst had de club het veld in augustus in gebruik willen nemen. ,,Begin oktober moet het af zijn. Dan kunnen we op het veld spelen en trainen.”

In september begint de voetbalcompetitie weer. BSC heeft dan geen hoofdveld. Van Tilburg is in gesprek met de KNVB over een oplossing: ,,We spelen volgens de planning twee thuiswedstrijden in september. We zijn met de KNVB in overleg of we dan een vrij weekend kunnen hebben. Dat komt vast goed.” De vertraging is een dikke maand. ,,Ik vind het achteraf gezien nog wel meevallen”, zegt de voorzitter.