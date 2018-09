Aanleg glasvezel in Roosendaal wil maar niet vlotten: 'Stap af van 'ouderwetse' eis'

Quote Tot op heden heeft geen enkele partij een aanvraag ingediend Cees Lok, wethouder Wethouder Cees Lok meldde eind mei nog aan de gemeenteraad in gesprek te zijn met een potentiële aanlegger, eind juli had daar meer duidelijkheid over moeten komen. Die mogelijke aanlegger blijkt inmiddels uit beeld.

,,De aanleg van glasvezel in het buitengebied is afhankelijk van interesse van inwoners en marktpartijen. Een marktpartij kan een vergunningsaanvraag indienen, tot op heden heeft geen enkele partij een aanvraag gedaan'', schrijft Lok in antwoord op vragen naar de stand van zaken door politieke partij VLP. Daarmee is er ook niks te zeggen over wanneer die kabel alsnog aangelegd moet worden.

Graafdiepte

Quote In omliggende gemeenten is glasvezel ook o p40 centimeter diepte aangelegd Arwen van Gestel, VLP De VLP neemt daar echter geen genoegen mee, wil dat er nu eens doorgepakt wordt. Grootste struikelblok volgens de VLP is de harde voorwaarde van de gemeente Roosendaal dat die glasvezelkabel op 60 centimeter diepte moet worden aangelegd. Bijna alle aanleggers houden echter een diepte van 40 centimeter aan.

De VLP wil donderdag tijdens de raadsvergadering met een motie die eis van tafel krijgen. Fractievoorzitter Arwen van Gestel: ,,Er zijn wel partijen die glasvezel in Roosendaal willen aanleggen, maar alleen op 40 centimeter diepte. Ook in omliggende gemeenten Woensdrecht, Halderberge, Rucphen en Steenbergen is die diepte aangehouden.''

Bewoners

Quote We moeten gewoon af van die 60 centimeter diepte Inmiddels beginnen ook inwoners van het Roosendaalse buitengebied zich te roeren. In Wouw heeft een aantal inwoners zich verenigd om bij de gemeente aan te dringen op de noodzaak van die snelle glasvezel in het buitengebied.

Een van de initiatiefnemers van die groep is Albert Engelen. De ict'er kreeg als inwoner van het uiterste randje van Kruisland (gemeente Steenbergen) wél glasvezel. ,,Maar mijn buren vijftig meter verderop wonen net in Roosendaal, die dus niet.''

Oproep

De oproep van de VLP om van die 60 centimeter diepte af te stappen, klinkt hem en die bewonersgroep als muziek in de oren. ,,Want dit is wat nodig is, we moeten gewoon af van die 60 centimeter diepte.'' Volgens Engelen is die eis achterhaald. ,,Die diepte was vroeger gangbaar voor telefoonlijnen, maar voor glasvezel is dat niet nodig.''