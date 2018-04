Aanleg 'bouwweg' Borchwerf ligt twee weken stil: 'Behoorlijke puzzel'

ROOSENDAAL - De aanleg van de doorsteek tussen de Blauwhekken en de Gastelseweg blijft nog ongeveer twee weken stil liggen. Dat heeft de rechter in Breda dinsdagochtend besloten. ,,Want er is hier een behoorlijke puzzel te leggen.''

Inzet is de aanleg van een stuk weg van 400 meter tussen de Gastelseweg en Blauwhekken. De ondernemersvereniging Borchwerf II en de gemeenten Roosendaal en Halderberge staan hierin lijnrecht tegenover elkaar. Want wat is het nou precies? Is het - zoals Halderberge en Roosendaal beweren - een tijdelijke bouwweg, of is het net zoals een aantal ondernemers vreest een definitieve weg?

Definitief?

Die weg is nodig vanwege de bouw van een parkeergarage bij het distributiecentrum van Lidl. Ondernemers van Borchwerf vrezen echter dat de weg een blijvertje is. Als dat zo zou zijn, is er een bestemmingsplanwijziging nodig. Dat traject moet nog beginnen.

Advocaat Marnix Wolf namens de ondernemersvereniging: ,,Alles wijst er op dat het om een definitieve weg gaat. De lantaarnpalen en de bestrating liggen zelfs al klaar.'' Ook rechter Ron Broeders vindt de aanwezigheid van dergelijke materialen bij een tijdelijke weg 'wat raar'. Volgens de aannemer is er echter geen opdracht gegeven om daar bestrating weg te zetten en zijn die lantaarnpalen oude, verplaatste exemplaren.

Vergunning

Daarnaast is het de vraag hoe het precies met de vergunningen geregeld is. Omdat het merendeel van de weg op Halderbergs grondgebied ligt, is die gemeente in principe het bevoegd gezag. Maar die gemeente beweert juist dat er voor die weg geen vergunning nodig was, omdat die al in het totaalplan van Lidl opgenomen zou zijn. Dat betwijfelt Broeders: ,,Wat zou betekenen dat Halderberge zonder vergunning bezig is.'' Roosendaal heeft echter wél een vergunning verleend. Broeders: ,,Terwijl dat dus juist weer niet nodig was.''

Belang

Maar ook de ondernemersvereniging valt een en ander te verwijten, vindt de rechter. Want trekt die club niet wat fel van leer? Broeders: ,,Er wordt toch geen gif geloodst of iets dergelijks? En het gaat niet om een onomkeerbare ontwikkeling?'' Dat bestrijdt Wolf: ,,Er moet wel natuur wijken voor die weg.'' Gemaakte natuur, pareert Broeders: ,,Da's zo te herstellen.''

Ook advocaat Luurt Wildeboer namens de twee gemeenten vraagt zich af waarom de ondernemersvereniging hier zo tegenin gaat. ,,Want de vereniging hoort de collectieve belangen te verdedigen, niet andere ondernemers in de wielen te rijden.'' Dat laatste bestrijdt Wolf: ,,Wij dragen Lidl juist een warm hart toe, het gaat ons om het handelen van de twee gemeentes.''