Aanhoudingen voor poging diefstal en dronkenschap in Roosendaal

Zo houden deze zwembaden het hoofd boven water: ‘Een zonnige zomer hebben we wel verdiend’

1 augustus ROOSENDAAL/OUDENBOSCH - Ze houden hun hoofd nog boven water, maar makkelijk was het niet. Zwembaden hebben door de coronacrisis, en het druilerige weer van de afgelopen weken, minder bezoekers kunnen ontvangen dan normaal. ,,Lekker weer hebben we wel verdiend. Niet alleen wij, maar iedereen”, vindt Amy van Bemmel van zwembad De Stok in Roosendaal.