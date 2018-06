SPRUNDEL/ZWOLLE - In het grote witwasonderzoek rond een stratenmakersbedrijf uit Sprundel heeft de politie dinsdag een reeks aanhoudingen verricht. Op verschillende adressen in West-Brabant werden 's morgens ten minste vier verdachten opgepakt, onder wie eigenaar P. V. van de onderneming.

Andere gearresteerden zijn J. B. uit Raamsdonksveer en L. R. uit Made, een van de vermoedelijke hoofdverdachten. Hij is een bekende in het criminele (drugs)milieu. Bij zoekingen is onder meer beslag gelegd op enkele auto's. Ook M. D. uit Hank is opgepakt. Hij is vorig jaar veroordeeld voor de smokkel van tientallen kilo's (synthetische) drugs naar Australië.

Het Landelijk Parket bevestigt dat er aanhoudingen zijn verricht en dat die te maken hebben met het al langer lopende witwasonderzoek. Hoeveel verdachten er in totaal zijn aangehouden, of ze van meer misdrijven worden verdacht en of er nog arrestaties volgen, wil woordvoerster Elsbeth Kleibeuker niet zeggen: ,,Eind deze week volgt meer informatie.''

Cocaïne

Op vrijdag 11 augustus 2017 deden Landelijke Eenheid en FIOD al huiszoekingen op negen woonadressen in de regio, onder wie die van de dinsdag opgepakte verdachten. Ook nam de recherche toen bij zeven administratiekantoren in de regio de boekhouding in beslag. Op de actiedag vond de politie vorig jaar enkele tientallen kilo's cocaïne, xtc en grondstoffen voor drugs én apparatuur om drugs te controleren. Er werd destijds niemand aangehouden.