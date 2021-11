Aanhoudingen en veel ME in Roosendaal om vuurwerkoverlast, brand bij basisschool

ROOSENDAAL - Op meerdere plekken in Roosendaal is het zondagavond onrustig. Er is veel ME in de stad en her en der wordt zwaar vuurwerk afgestoken. Meerdere mensen zijn aangehouden. Bij basisschool De Gezellehoek in de wijk De Kroeven is iets na 20.00 uur brand ontstaan, waarschijnlijk door een vuurwerkbom.