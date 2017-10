Aanhangwagen gevonden in Nispen, vermoedelijk gestolen

Honden sluiten zwemseizoen in buitenbad De Stok af met een frisse duik

1 oktober ROOSENDAAL - Honden zijn traditioneel de laatste gasten van buitenzwembad De Stok. Zaterdag namen meer dan honderd viervoeters met een frisse duik in het water afscheid van het zwemseizoen. ,,Nog nooit waren er zoveel honden, een groot succes", glundert Amy van Bemmel van zwembad De Stok. De opzet was ook iets anders. Andere jaren mochten alleen honden van de Martin Gaus Hondenschool Bergen op Zoom – Roosendaal in het bad plonsen, nu konden alle honden met hun baasje een duik nemen. Verder waren er rond het zwembad wat kramen waar allerlei hebbedingetjes voor honden werden verkocht. Lianne van der Linden van de hondenschool deed in het water diverse spelletjes met de honden.