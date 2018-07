Aangereden verkeersregelaar bij parkeergarage Nieuwe Markt in Roosendaal, 'Compleet onveilige situatie'

update Waterlei­ding gesprongen in Oudenbosch, 20 huishou­dens uur zonder water

13:18 OUDENBOSCH - In de kruipruimte van een woning aan de Spuilaan in Oudenbosch is donderdagochtend een waterleiding gesprongen. Brabant Water heeft daarom de hoofdleiding dichtgedraaid, waardoor een twintigtal huishoudens geen water had.