Aangepast programma voor nieuwkomers Ad-Academie

De academie in het voormalige belastingkantoor verwelkomt deze week vierhonderd nieuwe studenten met een programma in de ochtenduren. Daarnaast zijn dit jaar de eerste honderd studenten afgestudeerd. Van de Poel: ,,We moesten tot vorige week wacht voor we toestemming kregen van de Veiligheidsregio. We hebben er wel voor kunnen zorgen dat alle nieuwe studenten deze week tenminste één keer hier komen voor een kopje koffie.”



Om het nieuwe schooljaar vorm te kunnen geven was het passen en meter op de Associate degrees Academie, die aan het Mill Hillplein twee etages tot zijn beschikking heeft. Van der Poel: ,,Per dag zijn er nu 220 studenten welkom in ons gebouw. Dat betekent dat elke student twee, drie of vier dagdelen per week fysiek aanwezig is.” Het blijft behelpen, ook op de Ad-Academie. ,,Die 220 studenten is aanzienlijk minder dan je wilt. Maar ja, aan de andere kant ben ik blij met wat wel mag.”