Aandacht voor kluisjesroof Oudenbosch in Bureau Brabant

Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen in de zaak, laat Willem van Hooijdonk van politie Zeeland-West Brabant weten. De politie is nog steeds op zoek naar een aantal specifieke getuigen, zoals de bestuurder van de Seat Ibiza. Een fietser heeft zich na de uitzending van Opsporing Verzocht gemeld . Of dat tot iets heeft geleid, kan Van Hooijdonk niet zeggen. "Het zijn kleine stukjes in de puzzel."

Door ook in de uitzending van Bureau Brabant aandacht te besteden aan de zaak, hoopt de politie nieuwe getuigen te vinden. "Het kan zijn dat mensen de oproep hebben gemist, we hopen dat dit alsnog iets oplevert."

Scenario-denkers

Volgens Van Hooijdonk zijn er veel mensen die meedenken, meer dan bij andere zaken. "Met name veel scenario-denkers over de rol van de bewakers in deze zaak. We lezen alle tips en kijken of er iets in zit."