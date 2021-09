Aanbouwtje in Oud Gastel: Boze buren verhuisd, maar wie betaalt nu de proceskosten?

Andere kleur verf

De gemeente Halderberge had de bouwers eerder een rijtje welstandseisen, waaronder een andere kleur verf, opgelegd. Dat was voor de oude buren niet genoeg. Zij bleven bij hun eis van volledige afbraak, hoewel de aanbouw vergunningsvrij was. Bleven over de welstandseisen. De rechtbank stelde de oude buren deels in het gelijk en legde de gemeente op hun proceskosten te vergoeden. Vandaag diende het beroep dat de gemeente Halderberge daartegen bij de Raad van State aantekende. Rechter en staatsraad Hans Venema wilde weten wat Halderberge hoopte te bereiken. Want de nieuwe hebben schriftelijk laten weten dat de aanbouw kan blijven staan zoals deze is gebouwd.

De oude buren beweerden dat hun woning enorm in waarde is gedaald. Maar de woning was zo verkocht. Ze wilden er gewoon een slaatje uit slaan

Waardedaling?

De raadsman van Halderberge wil een uitspraak over wat de gemeente in deze gevallen moet doen: ,,We willen voorkomen dat we straks bij elke procedure de kosten moeten ophoesten. De oude buren beweerden dat hun woning enorm in waarde is gedaald. Maar de woning was zo verkocht. Ze wilden er gewoon een slaatje uit slaan,” aldus de raadsman. Of de Raad van State de gemeente daarin gelijk geeft, blijkt over enkele weken bij de uitspraak.