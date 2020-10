Aad Rijpsma schilderde tien jaar geleden al een 'kale basiliek’

Van de andere kant: zijn schilderij Road to heaven met de basiliek op een kale rotspunt is actueler dan ooit. De 81-jarige kunstschilder uit Oudenbosch vindt het overigens al lang leuk dat hij genomineerd is. ,,Toen het bekend werd, grapte ik dat het na al die jaren priegelen wel een keertje tijd werd.‘’

Bioscoopaffiches

Tekenen doet de geboren Rijnmonder zijn leven lang al. ,,Als kind keek ik bij de Rotterdamse bioscoop naar die enorme getekende affiches van films als Ben Hur en El Cid. Dat wilde ik ook.‘’ Korte tijd was Rijpsma huisschilder, daarna kon hij op een vermaard reclame-atelier beginnen. ,,Ik tekende de advertenties voor Vredestein banden en Piet Klerkx meubelen bijvoorbeeld. Kritische opdrachtgevers, dus ik maakte wel dat het er prefect uitzag.‘’

Hij oefende het vak tot zijn 68e uit. Jongere collega's werkten toen al met computers, maar voor de 47 jaar geleden naar Brabant verhuisde ambachtsman bleef de tekentafel heilig. ,,Met die ontwikkelingen ben ik niet meer meegegaan, tegenwoordig is het alleen maar computertekenen.‘’

Vermeer

Als reclameschilder in ruste pakte de Oudenbosschenaar palet en penseel snel op. ,,Ik ben een groot bewonderaar van Vermeer, Willink en Ruysdael. Landschappen, zee- en stadsgezichten in olieverf; daar richt ik me op. Ik ben dol op mooie luchten. Soms, zoals met de basiliek, geef ik er een surrealistisch tintje aan.‘’ Het op paneel geschilderde werk maakte Rijpsma in 2009. ,,Ik ben niet gelovig, maar de basiliek is wel een wonderlijk gebouw. Ik ben meerdere malen terug gaan kijken, want de raampartijen, koepeldak en kleurstelling moet allemaal precies overeenkomen met de werkelijkheid. Daar ben ik heel precies in. Alles zo gedetailleerd mogelijk.‘’

Met de discussie woensdag in de gemeenteraad over het religieus erfgoed van Oudenbosch wint Rijpsma's schilderij weer aan actualiteit. ,,Zelf had ik het zo nog niet bekeken, mijn basiliek staat inderdaad eenzaam aan de top, de andere kloostergebouwen zijn verdwenen. Hopelijk gebeurt dat in het echt niet.‘’

Vakman

Rijpsma is aangesloten bij het kunstenaarscollectief. Jaarlijks exposeert hij tijdens de Kunst- en Atelierroute. ,,Ik ben geen kunstenaar, wel vakman. Meer dan twee schilderijen per jaar maak ik niet. Het is priegelwerk, wat ik doe. Dat vergt veel tijd en geduld. De tekentafel kan ik gelukkig kantelen, zodat ik ook zittend kan werken. Mijn ogen en handen zijn gelukkig goed. En als mijn fantasie weer eens op hol slaat, dan mag ik me graag in mijn souterrain afzonderen voor een volgend werk.‘’

Op 14 oktober wordt bekend wie van de drie de cultuurprijs Halderberge heeft gewonnen.