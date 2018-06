A58 twee weekenden dicht tussen De Stok en Princeville richting Breda

School blij én verbaasd na terugvin­den examens: 'Opmerke­lijk dat een deel precies nu gevonden wordt'

13:36 ROOSENDAAL - Opleidingsinstituut Anglia in Roosendaal is blij dat PostNL woensdagavond een groot deel van de verloren examens heeft teruggevonden. Acht van de tien dozen die zoekraakten in het sorteersysteem van het postbedrijf bleken in Amsterdam te staan. Naar de andere dozen wordt nog gezocht.