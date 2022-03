A58 Roosendaal - Etten-Leur komend weekend een nacht dicht

Park Spoor Essen: omgeving station en Robotland moet een toeristi­sche trekpleis­ter worden

De omgeving van het station en de douaneloods in Essen - waar nu Robotland is gevestigd - moet een extra toeristische trekpleister worden. Plan is dat volgend jaar de aanleg van de eerste fase begint: een evenementenplein. Voor de totale realisatie wordt tien jaar uitgetrokken.

