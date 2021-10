A58 richting Breda tot 17.30 uur gesloten door ongeluk met twee vrachtwagens

Rucphen staat er goed voor en dat merken de inwoners: de lasten stijgen amper

16 oktober RUCPHEN - De zon is in financiële zin volledig doorgebroken in Rucphen. In tegenstelling tot veel buurgemeenten wist de gemeente de afgelopen jaren haar huishoudboekje op orde te houden, vanaf 2022 stromen zelfs miljoenen euro’s extra binnen vanuit het Rijk.