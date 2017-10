A58 komend weekend dicht tussen Roosendaal en Zegge

'Kan niet' bestaat niet bij Roosendaalse Stadsoevers

10:54 ROOSENDAAL - Van simpele ideeën zoals een dierenparkje, een klimmuur en een skatebaan tot de meest wilde fantasieën over een reuzenrad, een extra haven of zelfs een ufo-landingsbaan. Eén ding is zeker: ‘kan niet’ bestaat niet bij het Stadsoeversspel, een interactief spel over de invulling van de oostkant van de nieuwe wijk Stadsoevers.