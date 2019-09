A58 dicht bij knooppunt de Stok na ongeluk

Verkeers­wet­hou­der ontfermt zich wel degelijk over lot omwonenden N640

28 september OUDENBOSCH - Groot onderhoud aan de provinciale weg N640. Meer hadden Gedeputeerde Staten aanvankelijk niet in petto met de doorgaande weg tussen Hoeven en Etten-Leur. Het is door een inloopavond in ‘t Strooienhuis dat bewoners en ook gemeente Halderberge aandacht is gaan vragen voor verkeersmaatregelen.