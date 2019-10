A17 en A58 avond en nacht afgesloten door werkzaamheden

Historie herbeleven met ouderwetse groenten­soep in Roosendaal

18:11 ROOSENDAAL - Even plaatsnemen in een Amerikaanse jeep, proeven van ouderwetse groentensoep, claxonneren op de Duitse Zündapp uit 1948 of even voelen hoe zwaar de munitierollen zijn. Het mocht zaterdag allemaal van de 'Engelse' of 'Duitse' soldaten die in het kader van 75 jaar bevrijding de tuin van het Tongerlohuys dit weekend als legerplaats hebben gekozen.