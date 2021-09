A17 bij Oudenbosch weer open na ongeluk, vrouw naar ziekenhuis

UpdateOUDENBOSCH - De A17 in de richting van Dordrecht is donderdagmiddag even dicht geweest bij Oudenbosch. Dat kwam door een ongeluk. Een automobiliste kwam met haar auto tegen de vangrail aan en sloeg daarna over de kop. Ze werd door de brandweer bevrijd uit het voertuig en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.