91-jarige zoekt 19-jarige voor kickboks-clinic

Over ruim twee weken viert het tehuis de 91e verjaardag. ,,We willen in de aanloop naar ons 100-jarig bestaan elke jaar op of rond de dag van St. Elisabeth een ludieke actie hebben", zegt drs. Marieke Bouwman van het huis. ,,Dit jaar de 19-jarigen, volgend jaar de 29-jarigen en zo verder.”

Professionele begeleiding

Vol is vol

De 19-jarige jongens en meiden die wel zin hebben in een bijzondere clinic kunnen zich per e-mail opgeven en wel via het adres contact@stelisabeth.nl. Marieke Bouwman van het huis verwacht veel deelnemers en zegt: ,,Wees er op tijd bij, want vol is vol!”