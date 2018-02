90-jarig BSC heeft vertrouwen in de toekomst

ROOSENDAAL - In het jubileumshirt van het eerste elftal komen nostalgie en toekomst samen. De groene blokjes op het witte shirt, dat is een ode aan het rijke verleden van het 90-jarige BSC. Het embleem van Kika op de borst laat zien welke kant de club op wil: een voetbalvereniging met oog voor de jeugd, zich ten volle bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Voorzitter Ad van Tilburg wil met BSC graag vernieuwend bezig zijn. De jeugd is een belangrijk onderdeel van alle ambities. ,,We mikken op een verdubbeling van het aantal jeugdleden. In sportief opzicht willen we de weg omhoog inslaan, met zoveel mogelijk doorstroming vanuit onze eigen jeugdafdeling.''

Jubileum

Quote Dat toernooi was vroeger een begrip. We zijn trots dat het in ere wordt hersteld Voorzitter Ad van Tilburg Komende zondag wordt het jubileumshirt gepresenteerd. Op vrijdag 16 maart volgt een grote feestavond. Met Pasen wordt een internationaal jeugdtoernooi gespeeld, met deelname van maar liefst 36 teams, tot uit Amerika toe. Van Tilburg: ,,Dat toernooi was vroeger een begrip. We zijn trots dat het in ere wordt hersteld.''

Met Harry van Dorst (85) en Wil Leentjens (75) zijn ook twee oudgedienden aangeschoven. Oud-voorzitter Van Dorst is maar liefst 72 jaar lid van de Burgerhoutse Sport Vereniging, diende de club in alle denkbare functies en is nog steeds actief, zowel in de kantine als in de VUT-ploeg die de accommodatie onderhoudt. Leentjes, met 58 clubjaren achter zijn naam, hoort ook bij de noeste vrijwilligers en is voorzitter van de Vriendenclub BSC. ,,Ik ben hier bijna de hele dag.''

Mannen met petten op

De oprichting van de club is ook van voor hun tijd. In café Roovers was het, met Gerrit Berghege als inspirator en eerste voorzitter. Een club die geworteld was in de wijk Burgerhout en de Sint-Josephparochie. Aanvankelijk werd gespeeld op het zogeheten Hondenveldje, een wei aan de overkant van het huidige Visdonk. Van Dorst legt de oudst bekende elftalfoto van de club uit die tijd op tafel. Mannen met petten op. De lat duidelijk zelf gemaakt.

Later werd verhuisd naar de Zundertseweg, een wei die werd gehuurd van boer Wijnen. Daar waaide op een stormachtige dag de hele tribune weg. Het was crisistijd en ook toen blonk BSC al uit in maatschappelijke betrokkenheid. In de oudste jaarboekjes zijn er prachtige details over terug te vinden. Werklozen hoefden minder contributie te betalen dan voetballers met een baan. En bij verre uitwedstrijden werd de bus betaald door de werkende leden.

Paar cent

Van Dorst heeft de tijd nog meegemaakt dat de contributie een paar cent in de week kostte. ,,We betaalden in het Patronaatsgebouw, bij de heer Vermeulen.'' Vierdeklasser BSC speelt ondertussen alweer vanaf 1975 op sportpark Vierhoeven en is uitgegroeid tot een vereniging met zo'n 550 spelende leden. Op allerlei manieren worden verbindingen gelegd met de samenleving. Op de tribune wordt extra ruimte gecreëerd die moet gaat dienen als uitvalsbasis voor de maatschappelijke activiteiten.