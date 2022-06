889 kilo cocaïne gevonden in container in Roosendaal

De drugs lagen volgens het OM verstopt onder zware houten balken in de container. Het was duidelijk dat er iets niet klopte aan de balken. Uit onderzoek van het HARC-team (een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie) bleek dat de bewuste container waar de balken in lagen, eerder nog in de buurt van een zogenoemde ‘hotelcontainer’ stond in de haven van Rotterdam.