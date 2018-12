750 unieke schilderijtjes vormen samen één groot kunstwerk: ‘Geweldig wat Roosendaal voor elkaar krijgt’

Op die schilderijtjes prijken dierbare plekjes, symbolen en gebouwen, bijzondere bedrijven of verenigingen maar ook gewoon tekeningen van het gevoel van Roosendalers over hun stadje of het 750-jarig bestaan ervan. Quintus is bijna een vol jaar bezig geweest met het verzamelen van die 750 kunstwerkjes. Nu alles compleet is, is het tijd om alles samen te voegen en op te hangen.

‘Gaaf’

Dinsdag zijn er rond het middaguur nog zo'n zes panelen te gaan. Terwijl werklui die borden een voor een op hangen, werkt Quintus hier en daar nog wat lege of vale plekjes bij. Langzaam maar zeker komt het einde van het project daarmee eindelijk in zicht. Quintus: ,,Zo gaaf dat het gelukt is. Geweldig om te zien wat we als Roosendaal dan toch samen voor elkaar krijgen. Ik weet nog wel hoe spannend ik het vond toen ik hieraan begon. Zou het wel lukken? Als ik alles nu zo zie hangen, ja, dan maakt me dat best trots.‘’

Eenheid

De eerste schilderijen werden in januari al gemaakt. Quintus: ,,Het idee is dat alle Roosendalers samen Roosendaal vormen. Ik hoop dat we door met zoveel mensen één kunstwerk te maken de saamhorigheid in de stad wat kunnen verhogen.‘’ Roosendalers mochten in principe schilderen wat ze wilden. Quintus had maar twee regels: zo min mogelijk wit laten en alle deelnemers moesten met dezelfde zes kleuren werken. ,,Dan houdt het eenheid.‘’ Alle kunstwerken zijn vervolgens door elkaar op de panelen verdeeld, waardoor er een kleurrijk geheel ontstaat.

Emotioneel

Quintus trok de afgelopen maanden actief door Roosendaal om schilderijtjes te laten maken, met een karrenvracht aan mooie verhalen tot gevolg. Bijzonder vindt ze zelf de tekening van een Turkse dame van een rozenstruik met daarin een nestje. ,,Omdat ze zich in Roosendaal echt thuis voelt.‘’ Emotioneel waren de sessies met het goede doelenontbijt, waar Quintus veel mensen met kanker sprak. Verrassend leuk waren de middagen met scholieren. ,,Van die slungelige pubers die eerst geen zin hadden, maar daarna toch met verrassende creaties kwamen.‘’