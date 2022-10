750-jarig bestaan Oud Gastel in 2025 moet feest zijn voor elke Gastelaar

Roosendaal­se jeugd strijdt om wieler­winst: ‘Zij maken onze toekomst als wielerstad’

ROOSENDAAL - Loeispannend is het tot het eind. Jongens en meisjes die geboren zijn in 2010, strijden om wie het eerst bij de meet is. ,,Een demarrage van Noah Suijkerbuijk’’, roept speaker Arwen van Gastel. En inderdaad, Noah gaat uiteindelijk als eerste over de meet op de Wielerexperience.

2 oktober