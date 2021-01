70 kilo cocaïne onderschept door Douane bij bedrijf in omgeving van Roosendaal tijdens reguliere controle

Al ons oud papier komt al driekwart eeuw bij Kempenaars terecht

18 januari ROOSENDAAL/OUD GASTEL - Het papierloze tijdperk nadert, zo werd ons tien jaar geleden al voor gehouden. Moeilijke tijden voor de papierhandel lagen in het verschiet. Maar wie de enorme loodsen van Kempenaars Recycling aan de Borchwerf bezoekt, weet wel beter. Jaarlijks komt er nog meer dan 160.000 ton aan papier binnen. En dat is in coronatijd beslist niet minder geworden.