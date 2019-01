7,5 miljoen voor schoolgebouwen in Roosendaal

VIDEO Bouwkeet van voetbal­club RBC in Roosendaal uitgebrand

13 januari ROOSENDAAL - Een bouwkeet op Sportpark Hulsdonk in Roosendaal is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand. De keet stond op het terrein van voetbalclub DVO en werd gebruikt door RBC. De oorzaak van de brand is nog onbekend.