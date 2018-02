68.008 euro: recordopbrenst voor CycleSensation in Roosendaal

Bij de negende editie van CycleSensation In de Sint Jan sneuvelde zaterdag het ene record na het andere. In het Kidsblok fietsten 520 kinderen een bedrag van 24.570 euro bij elkaar. En nadat de 180 fietsen bijna allemaal twaalf uur lang bezet waren geweest, kon presentator Guyot van Meer van team Doelbewust de eindopbrengst bekendmaken. En ook die was weer hoger dan ooit: 68.008 euro, een bedrag dat gaat naar Kika (Kidsblok) en kankergerelateerde doelen, zoals Stichting Roparun, de palliatieve zorg voor kankerpatiënten en regionale kanker gerelateerde doelen.

Goede doel

Floris Bakkeren (9) straalt na afloop in het speciale CycleSensation-shirt dat hij net heeft gewonnen. Hij was een van de kinderen die het meest geld ophaalden voor het goede doel, maar liefst 334,15 euro. ,,Ik ben langs de deuren gegaan'', vertelt de leerling van basisschool De Klimroos. Het fietsen vond hij een makkie: ,,Ik doe ook aan hockey en breakdance.'' Het goede doel, daar draait het allemaal om voor Floris. ,,Mijn oma heeft drie keer kanker gehad, maar ze is er niet aan doodgegaan.''

Twaalf uur op de fiets

's Avonds laat staat de moeder van Amber Laurijssen (15) uit Wouw trots haar dochter aan te moedigen. Die heeft als enige deelnemer twaalf uur lang op de fiets gezeten, het Kidsblok én het volwassen blok. Tot twaalf uur 's nachts zit Amber er opgewekt bij op de spinfiets. ,,Het is eigenlijk een uit de hand gelopen grap om twaalf uur lang mee te doen'', vertelt haar moeder. Maar Amber is dan ook een behoorlijk sportieve tante, ze doet aan mountainbiken, duiken, spinning, boksen en zwemmen.

CycleSensation was negen jaar geleden het eerste evenement dat Team Doelbewust organiseerde om geld op te halen voor de RopaRun. ,,Het eerste jaar kregen we de fietsen met moeite gevuld en waren we stikblij met de 15.000 euro die we ophaalden'', weet Guyot van Meer, die er vanaf het begin bij is, nog. De combinatie van sportiviteit en geld ophalen voor het goede doel blijkt te werken. ,,De CycleSensation is inmiddels wel een van de grootste indoorevenementen van Roosendaal'', denkt voorzitter Ton Moerkens.