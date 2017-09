600.000 euro voor onderhoud aan gebouwen in Roosendaal, Wouw en Nispen

In het budget zit geld voor de voormalige Pius X-school aan de Edisonstraat waarvan het onderhoud is opgenomen in de derde ronde van het project Vitale wijken en dorpen. Het gebouw wordt geschilderd, de goten, dakpannen en sanitaire voorzieningen worden hersteld. De CV-installatie wordt vervangen.

Andere gebouwen waarvoor geld is uitgetrokken zijn de Suite, de Geerhoek in Wouw, de Bergkorenmolen in Nispen de molens De Hoop en Twee gebroeders. Van de kerktoren van de St. Jan in Roosendaal worden het dak en de balustrade onderhouden en de Roosendaalse brandweerkazerne krijgt op delen een nieuwe dakbedekking.

In de gymzaal aan de Jadedijk komt een nieuwe vloer. Bij sporthal In de Roos wordt de vloer in de kantine hersteld. In wijkhuis De Wieken worden de keuken aangepast en het plafond, de vloer en bar vervangen. In totaal is er ook 70.000 euro uitgetrokken voor buitenschilderwerk aan de Suite, de kiosk in het Emile van Loonpark, kinderboerderij De Schuur en de bijbehorende dienstwoning, het paviljoen op de Markt en het fractiehuis op de Bloemenmarkt.