6 redenen waarom de Letse Cultuurdagen in Roosendaal interessanter worden dan je denkt

ROOSENDAAL - Roosendaal verandert in het weekend van 23 tot en met 25 februari voor even in 'klein Riga'. Tijdens de Letse Cultuurdagen, met zang en dans op volksmuziek, komen 300 Letten uit heel Europa naar de stad.

Okee, 'cultuurdagen met zang en dans op volksmuziek', dat klinkt misschien niet sexy. Maar vergis je niet: het wordt serious business. Zes redenen waarom je echt een kijkje zou moeten nemen.

1. Voor de Letten staat er veel op het spel. De Letten zijn een trots volk, óók degenen die tijdens de diaspora vanuit het vaderland over de hele wereld zijn uitgewaaierd. Zang, dans en hun meer dan twee miljoen (!) volksliedjes stromen door de aderen. Het is dan ook een enorme eer om als Let mee te mogen doen aan het vijfjaarlijkse zang- en dansfestival in Riga, dat zelfs op de UNESCO-werelderfgoedlijst staat. Er mogen helaas 'maar' zo'n 30.000 Letten deelnemen, dus worden er voorrondes gehouden. Het betekent dus heel wat dat Roosendaal de voorronde voor Letten op het Europese vasteland mag organiseren.

2. Ze zijn bloedfanatiek. Er komen straks zo'n 300 mensen met een Lets paspoort naar Roosendaal, vanuit onder andere Stockholm, Berlijn, Dublin, Parijs en Milaan. Die tripjes betalen ze allemaal uit eigen zak. En dan te bedenken dat de delegaties uit Stockholm en Dublin hun voorrondes al achter de rug hebben. Ze willen gewoon nog een keer extra oefenen. De Letse minister van Cultuur, Dace Melbārde, komt ook. Ze weigerde alleen wel om tussen de bobo's op de tribune van De Kring plaats te nemen. In plaats daarvan gaat ze zelf optreden in klederdracht.

3. Hun passie voor hun cultuur zit diep. Op school krijgen kinderen in Letland allemaal muziektheorie en twee uur dansles in de week. Voor een belangrijk examenvak op de middelbare school moet je vijftig Letse volksliedjes uit het hoofd kunnen zingen. Volgens de Letse dirigente Gunita Kronberga, die al acht jaar in Roosendaal woont, komt dat omdat de Letten vroeger veel onderdrukt zijn. ,,Daardoor zijn we extra trots nu we honderd jaar een land zijn. En als het bij ons feest is, dan is het ook écht feest. Daar horen zang en dans bij.''

4. En dat werkt aanstekelijk. Bij het Letse koor dat Kronberga in Roosendaal dirigeert, zijn door de jaren heen steeds meer Nederlanders aangesloten. Die zingen nu dus Letse teksten uit hun hoofd, gewoon omdat ze bevangen raakten door de muziek, de cultuur en de beleving van hun Letse collega's.

5. De Letse volksmuziek gaat mee met z'n tijd. Natuurlijk zijn er klassiekers, en de nostalgie komt wat extra naar boven nu Letland het eeuwfeest viert. Maar het is heel normaal dat de liedjes regelmatig een opfrisbeurt krijgen, zegt Kronberga. ,,Het zijn hele fijne melodieën, waar je alle kanten mee op kunt. Pop, rock; dat gebeurt allemaal.'' En ook de thema's zijn van alle tijden. ,,Het gaat over alledaagse onderwerpen zoals liefde, trouwen en de dood.'' André Hazes werd er beroemd mee.

6. Waarom zou je twee prachtige jubilea niet samen vieren? De Letten zijn apetrots op hun eeuwfeest, maar in Roosendaal zijn we dit jaar trots als een Tullepetaon op het 750-jarig bestaan. De Letten willen ons graag laten delen in hun feestvreugde: op 25 februari is De Kring van 10.00 tot 16.00 uur gratis toegankelijk. In de Kleine Zaal zijn doorlopend optredens plaats van de Letse gasten en in de foyer is een markt ingericht met typisch Letse producten. En zeg nou zelf: waarom zou je twee van zulke jubilea niet samenvoegen tot één groot feest?