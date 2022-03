54 Wouwenaren vangen bot bij rechter: modern complex in oud straatje mag gebouwd worden

Bouwplan Roosendaal­se­straat in Wouw voor de rechter: ‘Roosendaal geeft niks om cultuur’

WOUW - Hoewel de begane grond en de eerste verdieping al uit de grond zijn gestampt, is de juridische strijd rond het bouwplan van MarQant Bouwmeesters in de Roosendaalsestraat 18 in Wouw nog lang niet gestreden. Op 4 februari komt de kwestie voor de rechtbank in Breda.

26 januari