50 jaar na haar eerste single is Corry Konings hoofdact op naar haar vernoemd festival

Politie krijgt 35 tips over in Roosendaal verdwenen Belg Jelle Leemans

8:48 ROOSENDAAL - De politie heeft 35 tips ontvangen over de verdwenen Belg Jelle Leemans nadat Opsporing Verzocht dinsdag aandacht had besteed aan deze zaak. De destijds 27-jarige man is spoorloos sinds 21 november 2013 na een afspraak in Roosendaal over een drugsdeal.