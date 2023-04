5 kilo softdrugs gevonden in Roosendaalse woning, twee mannen opgepakt

Nachtslui­ting huisartsen­post Roosendaal vanaf 1 mei definitief: Bergse post neemt rol de over

ROOSENDAAL/BERGEN OP ZOOM - Het is definitief. Ondanks alle weerstand, sluit de Roosendaalse huisartsenpost (HAP) per 1 mei in de nachtelijke uren de deuren. Inwoners uit de gemeenten Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Halderberge en Moerdijk zijn dan op de HAP in Bergen op Zoom aangewezen.