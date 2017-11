5 bestuurders onder invloed bij controles Roosendaal: 2 rijbewijzen afgepakt

We Douwe Dur wint Liedjesfestival Roosendaal, eerste veldteken voor Gerard van Kaam

15:02 ROOSENDAAL - In een bomvolle Kwakkelkooi heeft zeulband We Douwe Dur het jaarlijkse Liedjesfestival gewonnen. De club had volgens de jury met het nummer 'Oons stadje' het liedje dat het best inspeelt op het motto voor komend jaar 'Da's m'n stadje!'.