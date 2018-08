42e Volksronde van Roosendaal breidt uit met twee nieuwe koersen

ID

De ID-koers (intellectual disability) trapt het evenement om 15.45 uur af. In die koers binden renners met een verstandelijke beperking de strijd met elkaar aan. Dat mag op een racefiets, tandem of driewieler. Daarna is het de beurt aan de Open Klasse, waar in principe iedereen aan mee kan doen, ongeacht licentie. De inschrijving is inmiddels gesloten.