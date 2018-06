41-jarige Roosendaler bedreigt buurtbewoonster met mes, verstopt zich in kelderbox als politie komt

Aloysius­dag brengt Oudenbosch weer het besef van rijke roomse leven

9:00 OUDENBOSCH - Nader kennis laten maken met het religieus erfgoed in Oudenbosch. Dat beoogt het platform Parelpad komende zondag met de Aloysiusdag. Tegelijkertijd is het wachten tot de eerste spa de grond in gaat voor het miljoenenproject onder dezelfde noemer van religieus erfgoed.