41 Engelse granaten (en één Duitse) gaan 75 jaar na afvuren alsnog de lucht in bij Heerle

Mogelijke au­to-inbreker (30) aangehou­den in Roosendaal, man heeft navigatie­sys­teem en gereed­schap op zak

1 maart ROOSENDAAL - In de Sint Jansstraat in Roosendaal is mogelijke auto-inbreker (30) aangehouden. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats liep rond met goederen als een navigatiesysteem en gereedschap, zo meldt de politie.