400 maaltijden van De Pastabar voor de Voedselbank: ‘Dat uien snijden me zó veel voldoening kan geven’

Uit de hand gelopen grap eindigt in pikante kalender: 'Het is heel stijlvol hoor’

WOUW - Het is een beetje een uit de hand gelopen grap, maar ondertussen vliegt ie over de toonbank: de speciale verjaardagskalender met allerlei spannende foto’s van de meiden van de Pastabar uit Wouw. Bedoeld om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. ,,Het is heel stijlvol, hoor, aan het strand hebben we minder aan.’’

17 december