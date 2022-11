4 ton voor verbouwing grote zaal Fidei et Arti

OUDENBOSCH - Het college van B en W in Halderberge wil vier ton uittrekken voor de verbouwing van de grote zaal van cultureel centrum Fidei et Arti uit Oudenbosch. ,,Er moet veel gebeuren om bij de tijd te blijven”, zegt wethouder Hans Wierikx.

Het gebouw kampt met veel achterstallig onderhoud, omdat het eigenlijk gesloopt zou worden. Die sloop is nu van de baan, maar door problemen met de elektrische installatie is de zaal nog steeds niet te gebruiken. Er kunnen dus geen voorstellingen plaatsvinden en maatschappelijke organisaties moeten uitwijken naar andere locaties.

Erg gemakkelijk was dat niet, bleek tijdens een bijeenkomst in september. Hier heeft het college oog voor. Het is de bedoeling dat een aannemer begin 2023 kan starten met de verbouwing, die zo’n drie tot vier maanden in beslag neemt. Wierikx: ,,Ons doel is zo snel mogelijk open en aan de slag met voorstellingen.”

Steuntje in de rug

Behalve de kleine vier ton voor de verbouwing, wil het college een extra subsidie van 122.000 euro geven aan het nieuwe bestuur van de stichting. Hiermee kan ze de gemiste inkomsten opvangen omdat er nu geen voorstellingen plaatsvinden. Verder is dit bedrag een steuntje in de rug om Fidei et Arti klaar te maken voor de toekomst. ,,Het bestuur zal voldoende vlees op de botten moeten hebben om te doen wat ze moet doen”, vertelt de wethouder.

Dit gaat bijvoorbeeld om het werven van personeel of over de inhuur van adviseurs voor de doorontwikkeling. ,,Er ligt natuurlijk een behoorlijke opgave voor het cultuurcluster in Oudenbosch en dat moeten wij op een goede manier faciliteren”, vindt Wierikx.