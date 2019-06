4 jaar celstraf voor mede-daders kluisjesroof Oudenbosch

Publiek kiest Over de Tong in Roosendaal als beste theaterres­tau­rant van Nederland

24 juni ROOSENDAAL - Restaurant Over de Tong tussen schouwburg De Kring en museum Tongerlohuys in Roosendaal is door het publiek uitgeroepen tot beste theaterrestaurant van Nederland. De prijs wordt dinsdag in Over de Tong uitgereikt. De verkiezing is georganiseerd door vakblad Theatermaker.