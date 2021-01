4.500 zonnepanelen op bedrijfsdaken door project gemeente

Het bureau Econnetic uit Driebergen-Rijsenburg is door de gemeente ingeschakeld om energieopwekking op bedrijfsdaken te stimuleren.

Vele hectaren

Roosendaalse bedrijven hebben samen vele hectaren plat dak waarop zonnepanelen zouden kunnen worden gelegd. Bij bedrijven als Karpack en Fri-Jado op Borchwerf hebben hun daken al vol liggen, maar er blijven vele honderden vierkante meters beschikbaar voor zonnecellen. Econnetic probeert bedrijven over de streep te trekken.

SDE++-subsidie

Dat is in 2020 vijf keer gelukt. Econnetic wijst niet alleen op de technische mogelijkheden. Het bureau helpt ook bij het aanvragen van SDE++-subsidies. Die wordt toegekend omdat groene stroom voor veel bedrijven nog steeds duurder is dan grijze stroom, aldus de gemeente Roosendaal: ,,Om groene stroom financieel toch interessant te maken, vergoedt de overheid de zogenaamde onrendabele top.”

Het is niet zo dat de pot voor SDE-subsidies onuitputtelijk is. Steeds stelt de overheid vast hoeveel er beschikbaar is. Nogmaals de woordvoerder van de gemeente: ,,In het najaar van 2020 stelt de overheid een budget van 5 miljard euro beschikbaar voor het rendabel maken van het opwekken van hernieuwbare elektriciteit.”

Natuur en landschap

De PvdA-fractie vroeg vorige maand aan wethouder Klaar Koenraad of het leggen van zonnecellen op bedrijfsdaken belangrijk is omdat zo natuur en landschap kunnen worden gespaard. Koenraad is dat met de PvdA eens, maar ‘zon-op-dak alléén is niet genoeg om alle duurzame opwek-doelen te behalen. We zoeken een goede balans tussen zon-op-dak en andere duurzame oplossingen.’