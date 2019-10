3FM Serious Request: The Lifeline doet ook Roosendaal aan

The Lifeline is de opvolger van het Glazen Huis, waarbij ieder jaar geld werd ingezameld voor het goede doel. Dj's sloten zich daarvoor dagenlang op in een glazen huis, zonder eten en drinken. Van daaruit werd er non-stop radio gemaakt.

Lifeline

Het Glazen Huis werd vorig jaar vervangen door The Lifeline. Daarbij lopen drie teams van dj's in een week tijd van Goes naar Groningen om geld op te halen. Dit jaar is dat voor het Rode Kruis en dan in het bijzonder voor de slachtoffers van mensenhandel.

Acties

Onderweg kunnen luisteraars voor geld plaatjes aanvragen, maar ook langs de weg mogen mensen acties organiseren om geld op te halen. In Roosendaal is het de bedoeling dat de dj's een paar uur rusten, op een zogeheten Chequepoint. Daar wordt ook de opbrengst van lokale acties ingeleverd.