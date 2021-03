37 vuurwapens bij Roosendaler (61) gevonden

Kees en Jannie gaan het na bijna dertig jaar De Kroon in Oudenbosch rustiger aan doen

20 maart OUDENBOSCH - Corona was niet van invloed op de beslissing van Kees en Jannie de Bruin om Hotel De Kroon in Oudenbosch in de verkoop te zetten. Die beslissing was ruim voordat het virus Nederland bereikt genomen. ,,We zijn de zestig gepasseerd, tijd om het rustiger aan te doen. Al is het wel een lastige tijd om een horecazaak van de hand te doen.‘’