37-jarige man uit Bergen op Zoom aangehouden om drugshandel, ook huiszoeking in Ossendrecht

Duizend toeschou­wers op Oude Markt bij theater­spek­ta­kel van Roosendaal 750 jaar

19:00 ROOSENDAAL - De Oude Markt in Roosendaal is donderdag 27, vrijdag 28 en zaterdag 29 september het toneel voor groot totaaltheater 'KIJK ons … Roosendaal'. Ruim duizend zitplaatsen zijn beschikbaar per voorstelling in het kader van Roosendaal 750 jaar.