35 banen van de Werkplaats op de tocht door enorme investering in Roosendaals spooremplacement

Video Buurtbewo­ners geschokt na schietpar­tij in Wouw: ‘Angst zit er goed in, hij zou maar in de rondte schieten’

WOUW - Een 39-jarige vrouw raakte maandagmiddag gewond bij een schietpartij in een woning aan het Melleveld in Wouw. Een 40-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte. Hij is een bekende van het slachtoffer: ,,Het lijkt te gaan om een misdrijf in de relationele sfeer", meldt de politie.

1 maart