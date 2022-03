32-jarig slachtoffer van overval in Roosendaal moest onder schot heuptas afstaan: ‘Koude loop in haar nek’

ROOSENDAAL - De 32-jarige vrouw die in de nacht van zaterdag op zondag in Roosendaal werd overvallen , moest haar heuptas afstaan aan een man en een vrouw. Dat meldde de politie, die nog naar de daders zoekt, dinsdag in het programma Opsporing Verzocht. Tijdens de overval aan de Eikenlaan werd het slachtoffer met een vuurwapen onder schot gehouden. Ze raakte niet gewond.

Het slachtoffer werd tussen 00.00 uur en 02.00 uur na een avond carnavallen door een man en een vrouw bedreigd in het portiek van haar flat. ,,Ze voelde plotseling iets kouds in haar nek: dat bleek de loop van een wapen te zijn”, beschrijft een politiewoordvoerder in Opsporing Verzocht. Volgens hem een ‘hele bizarre situatie’ als je na een avond feestvieren thuiskomt. Het slachtoffer droeg haar lange roze pruik nog toen ze met de overvallers werd geconfronteerd.

Volgens de woordvoerder had de man het wapen vast en praatte hij slecht Engels. ,,Achter die man stond ook nog een vrouw, en die sprak juist accentloos Nederlands. Zij zei tegen het slachtoffer dat ze maar het best mee kon werken, omdat alles dan in orde zou komen”, stelt de zegsman.

Kat naar binnen getrapt

Dat bleek uiteindelijk alleen bij woorden te blijven, want op het moment dat het slachtoffer haar voordeur opende zoals werd gevraagd, liep de situatie al snel uit de hand: ,,Toen ze haar voordeur openmaakte, schoot haar kat naar buiten. Die werd vervolgens hardhandig door één van de overvallers weer naar binnen getrapt.” Binnen moest de 32-jarige van haar vrouwelijke belager haar spullen afgeven, terwijl de man haar onder schot hield.

De overvallen vrouw is na de diefstal onder meer haar telefoon, bankpas, contant geld en identiteitsbewijs kwijt. Het slachtoffer werd volgens de woordvoerder daarna ‘ontredderd’ achtergelaten: ,,De overvallers zijn er vrij snel vandoor gegaan. Het slachtoffer is op de bank gaan zitten en moest echt bijkomen van wat haar was overkomen.” Naar de daders wordt nog door de politie gezocht.

Camerabeelden

Mensen die in de omgeving van de Eikenlaan wonen, kunnen volgens de woordvoerder de beelden van hun beveiligingscamera's controleren, omdat die misschien opnames van de overval of de overvallers hebben gemaakt. De daders droegen geen feestkleding, meldt de woordvoerder.

