300 Tullepetaonen hebben dit jaar de optocht al gelopen

De Nieuwe Optocht is een project van drie kunstenaars; podcastmaker Geert Vlieger, animator Iris Frankhuizen en theatermaakster Anne Leijdekkers. Ze plaatsten door de binnenstad borden met QR-codes. Wie die scant, krijgt bijzondere carnavalsverhalen te horen van verschillende Tullepetaonen. Volgens Leijdekkers is de optocht tot nu toe een succes. ,,We kregen bij het plaatsen van de borden al een hoop leuke reacties.”



Deelnemers houden zich ook goed aan de coronaregels, zo blijkt. Vlak na de eerste aankondiging verscheen op Facebook een event, waarin werd opgeroepen om samen de route te gaan lopen. ,,Dat was uiteraard niet de bedoeling. Maar het evenement is inmiddels verwijderd en we kunnen aan het aantal scans zien dat er geen grote groepen meedoen.”



Zaterdag, traditioneel de dag van de optocht, verwacht ze een piek in de deelname. ,,Dat is natuurlijk leuk, zeker als mensen verkleed gaan. Maar ook dan; houd je wel aan de regels.”