30 het nieuwe 50? Goed idee, vindt Ad: ‘Oversteken blijft spannend, ze rijden hier als gekken’

Snelheids­con­tro­le in Roosendaal: 101 km/u waar 50 is toegestaan

16 maart ROOSENDAAL - Bij een lasercontrole op de Burgemeester Freijterslaan in Roosendaal zijn in twee dagen 22 bekeuringen uitgedeeld. De hoogst gemeten snelheid was 101 km/u waar 50 is toegestaan.